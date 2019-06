Jaime Filipe Ramos diz que prémios da TAP são "uma hipocrisia"

O presidente do Grupo Parlamentar do PSD na Assembleia Legislativa da Madeira também destacou que a companhia área tem uma acção "lesiva para os madeirenses".

Jaime Filipe Ramos criticou a distribuição de prémios na TAP aos seus colaboradores no valor de 1,2 milhões de euros, quando a empresa apresentou um prejuízo de 118 milhões em 2018.



"[A distribuição de prémios] é uma encenação, uma hipocrisia, um simulacro político", declarou. "Aquilo é zero, é enganar as pessoas", acrescentou ainda.

O deputado focou os preços elevados praticados nas tarifas aéreas da TAP cobradas a quem se desloca da Madeira para Portugal Continental e sublinhou que a companhia aérea demonstra uma "indiferença" pelos madeirenses.

"A TAP tem um dono, tem um primeiro-ministro que voltou a nacionalizar a TAP dizendo que era para defender o interesse nacional, que o fazia em nome de Portugal, da diáspora e das regiões autónomas, mas estas não têm beneficiado da reversão", argumentou.

Jaime Filipe Ramos também considerou que o Governo deveria ter retirado confiança à administração da companhia aérea, cujo 50% do capital é público. "Como é que, face a esta vergonha, o Governo da República não retira confiança à administração e chama de urgência os administradores, mas, perante o roubo e a extorsão que é feita há quatro anos aos madeirenses, o Governo da República mantém-se de forma cúmplice e de forma desavergonhada, calado e sem nada fazer", apontou.