Pestana Tróia Eco-Resort está quase terminado

As construções do Pestana Tróia Eco-Resort começaram no final de 2012 e, passados oito anos, estão praticamente concluídas. Num total de 300 unidades construídas, as vendas já se situam nos 160 milhões de euros.

As casas estão a ser compradas por investidores mas podem também ser exploradas turisticamente. Essa exploração, por parte do proprietário, pode ser feita com a periodicidade e no tempo que o próprio deseje. O grupo Pestana pode igualmente explorá-las.

Segundo o administrador do grupo Pestana, José Roquette, em declarações ao ECO, espera-se conseguir a venda de 252 unidades turísticas até ao final deste mês. Está previsto que em setembro as restantes 48, sejam colocadas à venda e compradas no espaço de um ano.

Em 2018 foram vendidas 50 habitações, o que se reflete monetariamente em 35 milhões de euros. Este ano, até ao verão, devem vender-se entre 60 a 65 unidades, igualando, portanto, mais ou menos o mesmo valor em vendas, especificou João Roquette. “O valor deste ano foi semelhante porque em 2018 venderam-se cerca de cinco unidades que eram as últimas moradias exclusivas, e eram as mais caras”, explicou ainda ao mesmo jornal.

O administrador mostra-se positivo quanto às vendas do Pestana Tróia Eco-resort já que, em oito anos de vendas, atingiram objetivos cujo o alcance estava previsto em dez anos.

Há várias tipologias nas construções, instaladas em 100 hectares, em frente a uma praia de dois quilómetros. Com características diferentes, há as Beach Villas, as Green Villas, as Tree Villas, as Sand Villas, as Pine Villas, as Acqua Villas e uma outra zona chamada Eco Village. Os valores comerciais destes espaços vão até 450 mil euros. É possível usufruir dos espaços por 150 euros por noite em época baixa, mas é obrigatório que a estadia seja de sete noites, no mínimo. Em época alta os valores por noite podem chegar aos 850 mil euros.

Sem esquecer, faltam as Exclusive Villas que têm entre 150 a 300 metros quadrados. Contam com duas suítes com cama de casal e outras duas, ambas com duas camas de solteiro; cozinha; sala de estar e de jantar e piscina privada. Destas unidades, já só há duas à venda. O preço ronda os dois milhões de euros. Para passar uma noite, sabendo que tem de se ficar igualmente sete, o preço vai de 360 euros na época baixa a 710 euros na época alta. Algumas casas têm ainda incluídas bicicletas e, dispõe de decks de madeira mobilados.

O Resort, ecológico e sustentável, oferece campos de ténis, um polidesportivo, sauna, banho-turco, jacuzzi e ginásio, o acesso exclusivo à praia e um restaurante para todos os hóspedes, independentemente do tipo de unidade em estão.

O Eco-Resort foi desenhado a pensar no ambiente, com infraestruturas eco-friendly. Para a minimização do impacto ambiental foram usados materiais com uma baixa pegada ecológica, aproveitando a energia e outros recursos naturais. Preservar o local e o ecossistema em que foi integrado era uma preocupação.

José Roquette considera que o projeto se destaca pela localização, pela relação qualidade-preço e pelo simples facto de ser um eco-resort, que, na sua opinião, basta para o destacar. As unidades situam-se a três quilómetros da Marina e do Casino de Tróia.

O grupo Pestana tem unidades de hoteleira há 40 anos. Para além dos hotéis, tem casinos, campos de golf, imobiliário turístico, entre outros. Têm 50 hotéis espalhados pelo mundo, e 44 pousadas, histórias e de luxuosas, em diferentes regiões. Ao todo, são 14 os países que contam com a presença do grupo.