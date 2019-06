Miguel Oliveira é um dos nomes mais conhecidos do motociclismo. O português começou a pilotar desde os nove anos, mas há um pequeno pormenor: não tem carta de condução de motos.

A participar no campeonato do Mundo de MotoGP, Miguel Oliveira, de 24 anos, começou agora a frequentar as aulas para poder tirar a carta.

Em declarações ao Automóvel Club de Portugal, o piloto garante que a carta é um objetivo a cumprir.

Veja o vídeo.