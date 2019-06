Filipe Albuquerque luta pelo pódio em Le Mans

O piloto português Filipe Albuquerque lutará pelo pódio. na 87º edição das emblemáticas 24 Horas de Le Mans, em França, na mais dura e exigente prova de resistência mundial.

Filipe Albuquerque, de Coimbra, uma vez mais a competir em Le Mans, espera agora de uma vez por todas virar o jogo a seu favor e conseguir chegar aos lugares do pódio na classe LMP2, como anunciou, durante esta terça-feira.

Com Phil Hanson e Paul Di Resta a dividir a condução do Ligier da United Autosport, Filipe Albuquerque está confiante que o trabalho de equipa dará os seus frutos. “Le Mans tem sido uma prova muito dura e até injusta para mim, por isso espero que desta vez as coisas funcionem melhor e que consiga um resultado de relevo, até porque faz parte do meu imaginário desde criança e já conto seis participações, esperando que a experiência dê os seus frutos”, afirmou.

Sendo a prova muito longa e a fiabilidade do carro fundamental para o êxito, o piloto de Coimbra destaca que tem "carro para lutar pelos primeiros lugares, uma equipa motivada e um leque de pilotos com muita determinação e garra para lutar por um resultado nos lugares do pódio”.

“Sabemos que há uma série de fatores externos a ter em conta num fim-de-semana tão longo, mas estamos muito focados e determinados em ser bem-sucedidos, além de que o ‘pre-test’ deu-nos boas indicações e sabemos o que temos de fazer, pelo que agora é entrar em pista e dar o nosso melhor, porque quanto ao resto virá, certamente, por acréscimo”, acrescentou Filipe Albuquerque. que já está em Le Mans para mais uma grande festa do desporto mundial.

Esta quarta-feira terão lugar os primeiros treinos livres e a qualificação noturna, havendo na quinta-feira lugar a uma nova sessão de qualificação e a corrida arrancara no sábado, ao princípio da tarde, com transmissão em directo no canal televisivo Eurosport.