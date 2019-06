O acidente ocorreu em Marvila por volta do 12h.

Uma colisão entre dois carros na zona de Marvila esta manhã fez dois feridos ligeiros e um dos veículos enfaixou na montra do restaurante 'Entra'.

De acordo com o proprietário do espaço e testemunhas do acidente, o motivo da colisão deve-se ao estacionamento existente na rua em frente ao restaurante que acaba por perturbar a visibilidade dos condutores que vêm de uma faixa diferente.