Desvendado o mistério do anel de Meghan Markle

Meghan Markle vive sob a mira fixa dos media. A duquesa de Sussex apareceu no evento Trooping the Colour com um anel que ainda não tinha sido visto, e os fãs mais atentos não deixaram escapar o pormenor. Não foi preciso muito para começarem as especulações.

Na maioria os comentários sobre o anel davam conta de que este poderia ter sido um presente do marido, a propósito do nascimento do filho de ambos.

Sabe-se agora, que o anel de Meghan efetivamente foi-lhe oferecido por Harry, ainda que tenha sido um presente pelo primeiro aniversário de casamento e não pelo nascimento de Archie.

Sublinhe-se que o casal assinalou um ano de casamento no passado dia 19 de maio.

O Trooping the Colour foi o primeiro evento em que Meghan Markle participou após ter dado à luz.