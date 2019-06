Casal separado pela Segunda Guerra reencontra-se 75 anos depois

Apaixonados desde a II Guerra Mundial, K.T. e Jeannine eram um casal, mas tiveram que se sujeitar à separação, aquando o regresso de K.T. aos Estados Unidos, há 75 anos.

"Gostava de lá voltar, encontrar a família dela. A ela, já não a devo ver, já deve ter morrido", contou K.T., de 96 anos, aos jornalistas do France 2, durante uma entrevista sobre os 75 anos do desembarque dos Aliados na Normandia, desabafando sobre a sua tristeza por nunca mais ter visto um grande amor da sua vida.

A verdade é que Jeannnine está viva e a equipa de jornalistas do canal televisivo proporcionou o encontro do casal.

"Ela era muito doce. E acho que me amou", contou K.T. aos jornalistas, enquanto viajavam ao encontro de Jeannine Pierson, de 92 anos.

O encontro foi marcado por muita nostalgia, ao partilharem fotografias antigas um com o outro, e um conjunto de palavras sentidas. "Sempre te amei. Nunca me saíste do coração", confessou K.T. "Quando ele partiu no camião, chorei. Fiquei muito triste", contou Jeannine.

Apesar de o encontro ter sido breve, persiste a vontade de ambos de se voltarem a encontrar e poderem dar continuação a esta história, não deixando que o tempo e a distância os separe novamente.

"Amo-te muita querida!", despede-se desta forma K.T, prometendo voltar a ver a sua amada Jeannine.