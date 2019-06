O presente de luxo que os jogadores do Liverpool receberam

IPhones banhados com 34k de ouro

Antes da final da Liga dos Campeões frente ao Tottenham, os jogadores do Liverpool foram premiados com 28 iPhones XS, banhados com 24K de ouro.

A oferta de luxo foi feita por uma empresa de personalização de telemóveis irlandesa, que estampou ainda nos aparelhos o número da camisola de cada o jogador e os logótipos da competição.

Esta não é a primeira vez que a empresa personaliza telemóveis para o mundo do futebol. A IDESIGN GOLD já trabalhou, por exemplo, para Messi, Benzema, Vidal, Van Dijk e até para o português Nélson Semedo.

Veja a fotogaleria.