Benfica. Rafa renova até 2024

O Benfica anunciou na tarde desta quarta-feira, em comunicado enviado à CMVM (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários), a renovação de contrato com Rafa. O internacional português, que terminava a ligação aos encarnados dentro de duas temporadas, fica agora ligado contratualmente às águias até 2024, com uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros - mais 20 milhões em relação ao contrato anterior.

Formado no Alverca, o atacante nascido em Vila Franca de Xira chegou à Luz no início da temporada 2016/17, depois de se destacar no Feirense e brilhar no Braga, e somou 31 jogos e dois golos numa época em que celebrou a conquista da dobradinha. Em 2017/18 fez 25 jogos e três golos, mas só nesta temporada, e já sob o comando de Bruno Lage, explodiu definitivamente de águia ao peito, terminando a época com 44 jogos e 21 golos (17 no campeonato, sagrando-se terceiro melhor marcador) e a conquista de mais uma liga nacional.

Viria a terminar a época a festejar mais um troféu, no caso pela seleção nacional: a Liga das Nações, tendo participado nos últimos 15 minutos da final frente à Holanda (1-0). Este foi o seu segundo título por Portugal, pois já havia estado presente no Europeu em 2016 (entrou nos últimos minutos do segundo jogo na fase de grupos, frente à Áustria).