Tribunal anula absolvição de Duarte Lima no caso de Rosalina Ribeiro

O Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) anulou a decisão da primeira instância, onde o ex-deputado Duarte Lima tinha sido absolvido do crime de apropriação da fortuna no valor de cinco milhões de euros de Rosalina Ribeiro, assassinada no Brasil em 2009.

Foi considerado que os juízes de julgamento que tinham absolvido Duarte Lima tinham utilizado factos que não estavam na acusação, nem no pedido de indemnização cível, o que impossibilita a sua utilização, avança a Sic Notícias.

Duarte Lima não é apenas acusado da apropriação da fortuna de Rosalina, mas também do crime do seu homicídio. Segundo a acusação do Ministério Público, Rosalina transferiu 5.240.868,05 euros para o seu advogado com vista a evitar que as suas contas fossem arrestadas em processos relativos à herança, nunca os tendo recuperado. No Brasil, a investigação acredita que foi uma ameaça de Rosalina – de que entregaria Lima ao tribunal – que esteve na base do seu homicídio, em 2009. Lima defende-se e afirma que se tratou de honorários pagos de forma antecipada.

Recorde-se que Duarte Lima foi também condenado em 2014 a dez anos de prisão por burla e branqueamento de capitais. Em abril de 2016, o Tribunal da Relação de Lisboa confirmou a existência de um esquema para burlar o BPN na compra de terrenos em Oeiras. Os desembargadores consideraram ter ficado provado que “os terrenos Homeland foram vendidos ao Fundo Homeland por 47 845 000 euros, por via de um empréstimo concedido pelo BPN”. E acrescentam: “O valor real da venda dos terrenos era de 30 milhões de euros; o prejuízo da Parvalorem (BPN) é a diferença entre estes valores, ou seja, 17 845 000 euros.