Eduardo Cabrita diz que Portugal é o terceiro país mais pacífico do mundo porque evoluiu "significativamente"

Eduardo Cabrita comentou esta quarta-feira o facto de Portugal ter sido considerado o terceiro país mais pacífico do mundo, de acordo com o último relatório do Índice Global de Paz (GPI), e considerou que tem evoluído “muito significativamente”.

"Estávamos em 18.º, há seis anos atrás”, começou por recordar o ministro da Administração Interna, citado pela agência Lusa, acrescentando ainda que não é o “3.º, 4.º, ou 5.º” lugar que é importante, mas sim o facto de Portugal ter vindo "gradualmente, ano a ano, a consolidar esta imagem" de segurança.

“Portugal evoluiu muito significativamente, temos tido, ano a ano, uma redução da criminalidade geral e violenta, isso tem sido reconhecido (...) é muito importante, antes de mais para os portugueses, mas também para a imagem do país", referiu Eduardo Cabrita.

Para o ministro, a imagem de segurança é a imagem que “é sempre associada a Portugal” em reuniões internacionais.

Cabrita justifica esta evolução com o “investimento” na área e "uma grande coordenação de meios entre as várias forças", nomeadamente a GNR, PSP, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e Polícia Judiciária.

O governante realçou ainda o “esforço”, no caso da GNR, dos "cerca de 23 mil mulheres e homens que, por vezes em condições muito difíceis, deram o melhor pela segurança dos portugueses".