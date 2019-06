Os noivos de Santo António já deram o nó | FOTOS

O desfile das marchas populares pela Avenida da Liberdade é um dos acontecimentos mais esperados das Festas de Lisboa mas, esta quarta-feira, os Casamentos de Santo António também foram um dos protagonistas do dia.

A 23.ª edição do evento, desde que voltou a ser realizado após uma suspensão depois do 25 de Abril de 1974, começou com a cerimónia civil, nos Paços do Concelho, seguindo-se posteriormente os casamentos religiosos na Sé de Lisboa.

Este ano deram o nó 16 casais, 11 na cerimónia religiosa e cinco em cerimónia civil.

O momento foi registado e partilhado na página oficial de Facebook dos Casamentos de Santo António.