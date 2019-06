Morreu Aureliano Veloso aos 95 anos

Morreu o antigo autarca do Porto e pai do músico Rui Veloso, Aureliano Veloso, aos 95 anos.

A informação foi inicialmente avançada pelo Jornal de Notícias e confirmada, posteriormente, por um comunicado da Federação Distrital do Porto do Partido Socialista.

Aureliano Veloso foi o o primeiro presidente da Câmara do Porto democraticamente eleito após o 25 de abril e, em 1980, foi candidato à presidência da República.

“O engenheiro Aureliano Veloso é uma figura de um enorme relevo na vida cívica da cidade do Porto. Liderando a lista do Partido Socialista, foi o primeiro presidente eleito após o 25 de abril, sendo uma referência para todos os socialistas do Porto”, afirmou Manuel Pizarro, presidente da Federação Distrital do Porto do Partido Socialista, em comunicado.

O funeral terá lugar esta quinta-feira pelas 16h30 no Tanatório de Matosinhos.