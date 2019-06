Casillas reage à notícia sobre o fim da sua carreira

O guarda-redes do FC Porto Iker Casillas volou a partilhar um post do Twitter escrito há um mês, para reagir à notícia sobre o fim da sua carreira.

Na mensagem que escreveu pouco depois de ter sofrido o enfarte do miocárdio, o jogador não dava como garantido que aquele incidente o iria fazer pendurar as chuteiras.

"Haverá um dia em que terei de me retirar. Deixem-me anunciar essa notícia quando chegar o momento. Por agora, tudo tranquilo. Ontem tive consulta com o Dr. Filipe Macedo e tudo muito bem. Isso sim é que é uma grande notícia, que queria partilhar com todos", escreveu o espanhol a 17 de maio.

Na publicação desta quinta-feira, Casillas voltou a recordar essas palavras. "É o mesmo que disse neste tweet há um mês com exceção da parte da consulta com o doutor. Até porque a terei amanhã. Um abraço a todos".