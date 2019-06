Grávida ferida em acidente com três carros no Porto

Uma colisão entre três carros na VCI, sentido Freixo-Arrábida, junto à Prelada, no Porto, provocou ferimentos numa grávida e numa outra mulher, de 42 anos, esta quinta-feira de manhã, pelas 9h30, segundo o Correio da Manhã.

No local, estiveram os Bombeiros Sapadores do Porto e a Cruz Vermelha, as vítimas foram encaminhadas para o hospital.

A circulação de trânsito na VCI está ainda condicionada, devido aos trabalhos de remoção dos veículos sinistrados.