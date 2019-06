Praia do Gerês com qualidade ouro

A Praia do Alqueirão, no Gerês, foi distinguida com qualidade ouro, segundo anunciou esta quinta-feira a Câmara Municipal de Terras de Bouro, no distrito de Braga.

Esta praia fluvial banhada pelo cruzamento de vários rios, entre os quais avulta o Cávado, situa-se em Vilar da Veiga, a maior freguesia do concelho de Terras de Bouro, levando o município a “congratular-se com o facto da Praia do Alqueirão, para a época balnear de 2019, ter sido identificada pela Quercus” como merecendo estatuto de qualidade de ouro.

O Galardão Qualidade de Ouro, criado e desenvolvido pela Quercus, conta já com dez anos de existência e consiste no acompanhamento que a Quercus realiza sobre o trabalho que se tem desenvolvido no âmbito da proteção e cuidados com todas as áreas balneares.