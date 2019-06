Russa caiu de sexto andar de hotel enquanto estava com ex-namorado

Lyubov Mezentseva, uma jovem russa de 22 anos, morreu em circunstâncias duvidosas no Bahrain. De acordo com o site Crime Russia, a rapariga oriunda da aldeia de Vereschagino caiu do sexto andar de um hotel, na semana passada, enquanto estava com o ex-namorado que havia conhecido online.

A irmã de Mezentseva, Svetlana, acredita que a jovem foi empurrada pelo homem com quem tinha tido um relacionamento amoroso na medida em que este não atende as chamadas telefónicas que lhe são dirigidas. Acrescentou também que se sabe que as autoridades barenitas detiveram “algumas pessoas” mas que ainda não foram revelados detalhes específicos acerca da morte da vítima à família da mesma.

“Sentíamos que as coisas podiam correr mal no país, mas ela enviava-nos dinheiro todos os meses” explicou Svetlana ao Daily Mail. Por outro lado, Yaroslav Levin, diplomata da embaixada russa no Bahrain, adiantou que “é demasiado cedo para dizer aquilo que aconteceu”.

Sublinhe-se que a mulher havia decidido terminar o relacionamento, no entanto, o companheiro sustentava-a financeiramente. A família de Mezentseva está a angariar dinheiro para proceder à trasladação do cadáver.