Homem detido por pornografia infantil em Olhão

Foram apreendidos fotografias e vídeos de cariz erótico que envolviam menores com idades inferiores a 14 anos,

Um indivíduo de 44 anos, residente no Algarve – tendo mudado de residência variadas vezes e passado por Faro, Olhão e Portimão – foi detido em flagrante pela prática do crime de pornografia de menores na forma agravada. De acordo com o site oficial da Polícia Judiciária, o cidadão estrangeiro “sem atividade profissional definida, estava já referenciado internacionalmente pela pratica deste crime”.

No âmbito da investigação foram apreendidos fotografias e vídeos de cariz erótico que envolviam menores com idades inferiores a 14 anos, “em nudez integral e na prática de atos sexuais explícitos”. Sublinhe-se que os conteúdos eram posteriormente partilhados pelo suspeito, online, que recorria sempre aos serviços de internet das residências onde habitava para cometer os factos criminosos. É de referir também que o alegado abusador sexual publicava os ficheiros em nome de terceiros.

A investigação foi levada a cabo pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Olhão, onde o mesmo terá de se apresentar para aplicação de medidas de coação.