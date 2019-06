Fernanda Serrano fala sobre divórcio: "É sempre um falhanço"

Depois de anunciar a separação de Pedro Miguel Ramos, Fernando Serrano deu, esta sexta-feira, a primeira entrevista televisiva a Manuel Luís Goucha. Além de falar do seu percurso de vida, a atriz falou também do divórcio.

"Não existem essas tais fórmulas e explicações matemáticas, quem me dera que as houvesse. É sempre um falhanço, um fracasso para todos", começou por dizer Fernanda Serrano sobre o divórcio.

“A ideia da relação era ser para sempre. Mas pesámos bem os pratos da balança”, acrescentou.

Já sobre a forma como explicou aos quatro filhos a decisão, a atriz garante que o fez de uma forma “simplista”.

“Expliquei que os pais foram muito apaixonados, que a família permanece, mas o amor deixou de existir e os pais seguiram as suas vidas, mas vão estar sempre do lado deles”, contou, admitindo ainda que este é um momento “delicado”, mas que não tem “medo do futuro”.

Recorde-se que a atriz e o empresário Pedro Miguel Ramos estiveram juntos durante 16 anos.