EUA acusam novamente o Irão pelo ataque aos petroleiros

As Forças Armadas dos Estados Unidos divulgaram um vídeo esta sexta-feira que terá provas do envolvimento do Irão nas explosões dos petroleiros da passada quinta-feira, no Estreito de Hormuz, no Golfo do Omã. A tensão entre Washington e Teerão continua a subir e aumentam os receios de um conflito armado. A administração de Donald Trump, Presidente dos Estados Unido, continua o cerco à República Islâmica, com as alegadas provas do envolvimento iraniano no ataque aos petroleiros.

Em causa estão os navios Kokura Courageous e Front Altair, embarcações japonesa e noruguesa, respetivamente, que foram atacadas com explosivos em águas internacionais, obrigando à evacuação dos tripulantes. De acordo com os militares norte-americanos, a filmagem mostra a Guarda Revolucionária iraniana a remover uma mina (que não explodiu) do petroleiro japonês.

À semelhança dos outros ataques nos últimos meses no Estreito de Ormuz, a administração Trump foi rápida a culpar o Irão pelas explosões "Foi o Irão que os fez, e vocês sabem-no porque viram o barco", disse o Presidente norte-americano à Fox News na manhã de sexta-feira, falando do vídeo.

O presidente da empresa que detém o Kokura Courageous, Yutaka Katada, negou em conferência de imprensa que tinham sido utilizadas minas no ataque, pois foram "bem acima da linha naval". Katada também salientou que a tripulação do petroleiro avistou objetos voadores antes da explosão. Por sua vez, a Associação Internacional de Proprietários de Petroleiros, a Intertanko, disse que os navios foram atingidos "na linha de água ou abaixo desta, próxima da sala do motor" e enalteceram que os ataques pareciam ser "bem planeados e coordenados".

O Irão negou veementemente o ataque. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Mohammad Javad Zarif, considerou que a palavra "suspeição" nem começava por descrever os incidentes. "Nós somos os responsáveis por manter a segurança do Estreito e salvámos as tripulações dos petroleiros no mínimo de tempo possível. As acusações do secretário de Estado Pompeo são alarmantes", disse o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Abbas Mousavi.

As narrativas de Teerão e Washington são contraditórias. O Estados Unidos garantem ter resgatado 21 tripulantes do Kokura Corageous, enquanto a estação estatal do Irão afirma que a equipa de resgate iraniana salvou 44 membros de ambos os navios.

A República Islâmica tem ameaçado constantemente bloquear o Estreito de Hormuz, caso Washington não suavize as sanções económicas de que é alvo. É naquela zona do globo que atravessa cerca de um quinto do petróleo consumido no mundo.