Catamarã sustentável e ecoefieciente em apresentação mundial no Boat Show 2019 em Vilamoura

O CAT 12.0 é um inovador catamaran movido a energia solar, com capacidade para 25 a 45 passageiros, de linhas modernas e sofisticadas, com 12 metros de comprimento e 27,5m2 de área útil de convés. No projecto o foco de atividade da Almadesign foi a inovação através do Design, contribuindo assim para um barco único, que marca uma nova janela na evolução da náutica portuguesa. Este projecto foi também premiado recentemente pela Green Gold Design Award 2019, na categoria Green Transportation.

Sustentabilidade e ecoeficiência

O CAT 12.0 utiliza como fonte de energia a luz do Sol que é armazenada nos painéis fotovoltaicos existentes. Pode navegar a custo zero e ainda beneficiar de uma manutenção 85% mais económica do que nos barcos tradicionais. Não consome combustíveis fósseis e não produz gases de efeito de estufa. Os seus motores elétricos não derramam óleos nem produzem fumos de escape que prejudiquem o ambiente. O casco, especialmente concebido para impacto mínimo no ecossistema, permite estar em perfeita harmonia com a natureza envolvente e preservar a fauna e flora ribeirinhas.