Lichia apontada como causa de morte de 57 crianças na Índia

Quase 60 crianças perderam a vida em Muzaffarpur, na Indía, no espaço de duas semanas, vítimas de encefalite aguda. Os especialistas afirmam que a morte dos menores se deve ao consumo de lichia, uma fruta muito popular na região, que contém hipoglicina, uma substância que se pode tornar tóxica sob altas temperaturas.

As vítimas pertencem a famílias com poucas posses financeiras e que consequentemente apresentam falta de nutrição. "Nos últimos dias, um total de 57 menores morreram no hospital Sri Krishna e na clínica privada de Kejriwal", indicou o representante local do ministério da Saúde, Mangal Pandey, citando o Jornal de Notícias.

“Já acrescentamos camas nos hospitais e o ministério destacou uma equipa de cinco médicos especialistas que estão a investigar os casos, assim como a sensibilizar a população sobre a encefalite aguda", acrescentou. "Estamos a fazer tudo o que podemos para os salvar", garantiu o diretor clínico do hospital Sri Krishna, S. P. Singh.

Segundo o jornal local, "Hindustan Times", a lichia não é a causa direta das mortes mas sim a hipoglicemia ou a falta de açúcar. Vários estudos indicam que a toxina presente na lichia bloqueia a produção de açúcar pelo organismo, principalmente quando ingerida à noite e de estômago vazio, o que combinado com a redução natural de açúcar no sangue quando dormimos pode causar a morte de crianças malnutridas.