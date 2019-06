Diego Maradona está de saída do comando técnico dos Dorados de Sinaloa e recorreu às redes sociais, esta sexta-feira, para explicar o porquê.

Através do Instagram, o treinador argentino contou que vai deixar o clube mexicano por motivos de saúde e revela que terá de ser submetido a duas cirurgias.

"Queria deixar claro que a minha saída do Dorados tem que ver com a minha saúde. Lamentavelmente, tenho que dar um passo atrás e deixar um clube onde me fizeram sentir como em minha casa. Agradeço a todos os que fizeram parte deste projeto", começou por referir a antiga estrela de futebol.

"Hoje tenho de pensar mais na minha saúde. Os médicos pedem-me que pare porque passam os anos e cada vez dói mais. Tenho que realizar duas operações que venho a adiar há muito tempo. Nenhuma é de risco mas necessito de tempo e repouso para poder realizá-las e acho que este é o momento. Sinceramente não sei como vos explicar, mas agradeço a todos os que pensam em mim. Confio ter deixado o nome do clube no alto e queria dizer ao Dorados e aos seus adeptos que estaremos sempre juntos", acrescentou.