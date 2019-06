Ministro da Defesa já enviou votos "de coragem e apoio" a militar ferido na República Centro-Africana

João Gomes Cravinho lamentou “profundamente”, esta sexta-feira, o acidente que envolveu um militar português na República Centro-Africana (RCA) e disse que tem estado a acompanhar a situação “de forma permanente”.

"Quando cheguei a Washington, ainda no aeroporto, foi quando recebi a notícia, telefonei ao general Serronha, que é o 2.º comandante da MINUSCA, a operação das Nações Unidas, e fui acompanhando a par e passo", disse o ministro da Defesa, citado pela agência Lusa.

João Gomes Cravinho, que se encontra em Washington, depois de um encontro com o secretário de Estado da Defesa dos Estados Unidos da América, Patrick Shanahan, no Pentágono, disse ainda que "sempre que havia alguma informação nova" esta lhe era transmitida.

"Lamentamos profundamente que tenha ocorrido este acidente e, obviamente que daremos todo o apoio que for possível, seja do lado das Forças Armadas, do lado do Ministério da Defesa, do lado do Estado português, a este militar que sofreu o acidente em serviço", referiu o ministro da Defesa, acrescentando ainda que enviou ao militar, “através do general Serronha”, votos "de coragem, de apoio, numa situação que, obviamente, é extremamente difícil do ponto de vista pessoal".

Recorde-se que o militar português que, na última quinta-feira, sofreu um acidente de viação na República Centro-Africana teve de amputar as duas pernas.