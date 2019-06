Septuagenário morre junto do trator em Fafe

As causas do falecimento de António Gonçalves ainda estão por apurar

Um septuagenário morreu junto do trator, no lugar da Cheda, da freguesia de Queimadela, no concelho de Fafe, do distrito de Braga. António Gonçalves poderá ter sido um problema de saúde, que acabaria por ser fatal, mas há também a possibilidade de ter sido vítima de um acidente ao manobrar com o trator.

O agricultor, de 76 anos, tinha estado toda a manhã a efetuar trabalhos agrícolas e a tratar dos animais, quando à hora de almoço foi notada a sua ausência entre a vizinhança, que viria a dar com o septuagenário sem vida. No teatro de operações atuaram elementos dos Bombeiros Voluntários de Fafe, mais as valências do INEM, mas António Gonçalves, conhecido pela alcunha de Guerra, já estava morto.

No local estiveram a fazer peritagens militares do Posto Territorial da GNR de Fafe, cujo Destacamento de Fafe da Guarda Nacional Republicana tomou logo conta da ocorrência.