Morreu o cineasta italiano Franco Zeffirelli

O renomado cineasta italiano Franco Zeffirelli faleceu este sábado, na sua casa, em Roma, aos 96 anos. A informação foi transmitida inicialmente pela imprensa transalpina, a que se seguiu um comunicado da fundação em seu nome. "O desaparecimento ocorreu no final de uma longa doença. O mestre vai descansar no cemitério de Porte Sante, em Florença”, pode ler-se na nota.

Zeffirelli, descrito por Dario Nardella, presidente da câmara de Florença (sua cidade natal), como “um dos grandes homens da cultura mundial”, era um dos últimos sobreviventes da chamada geração de ouro de realizadores do cinema italiano. Foi nomeado para os Oscares pela sua versão do clássico "Romeu e Julieta", em 1968, mas também com “La Traviata” (1982), sendo ainda candidato à Palma de Ouro em Cannes com Otello (1986), além de muito aclamado pelos filmes “A Fera Amansada” (1967), estrelado por Elizabeth Hurley, ou “Chá com Mussolini” (1999), entre outros.

Além do cinema, foi ainda encenador de ópera, onde dirigiu Maria Callas, entre vários outros nomes fortes da área. Nas últimas décadas destacou-se também pela carreira política, tendo cumprido dois mandatos como senador pelo partido Forza Italia, de Silvio Berlusconi.