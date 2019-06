Óleo na estrada interrompe Rampa de Santa Marta

A quinta edição da Rampa de Santa Marta é a terceira prova do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group 2019

O derrame de óleo na estrada interrompeu, ao final da tarde deste sábado, a Rampa de Santa Marta, em Santa Marta de Penaguião, no distrito de Vila Real.

Ao subir a ultima parte do percurso, o piloto Fernando Salgueiro, de Tondela, ficou com o carro imobilizado, depois de ouvir-se um estrondo, no alto de Santa Marta de Penaguião.

Os Bombeiros Voluntários de Fontes estão a limpar a estrada, para ser reatada a prova.

