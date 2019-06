Franck Ribéry garantiu, em entrevista ao L’Équipe, que não está pronto para a terminar a carreira.

Depois de deixar o Bayern de Munique ao fim de doze temporadas, o futebolista, de 36 anos, acredita que ainda pode jogar “num grande clube”.

"Ainda tenho vontade e creio que posso fazer algumas coisas... Vou tentar enquanto acreditar que tenho um nível de topo tanto nas minhas pernas como na minha mente. Não quero 'atalhos'. Ainda posso jogar num grande clube... Deixem-me pensar... Quero jogar por mais duas temporadas", disse.

O extremo francês afirmou ainda que não pretende mudar-se para um clube asiático.

"Terei dinheiro em todo o lado, mas quero um desafio. Acredito que ainda posso lidar com isso. Lembro-me que quando cheguei o Bayern estava no 14.º lugar da Bundesliga e nem na Champions estava. Doze anos depois, deixei-os com mais 23 títulos", recordou.