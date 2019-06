Inês Simões recorreu às redes sociais para partilhar com os seus seguidores um episódio menos feliz de umas férias em Sevilha, Espanha.

“Podia ser uma foto minha no hospital a levar pontos por andar à tareia com um alemão de 70 anos que me roubou a espreguiçadeira da piscina que nem uma chita enquanto fui dar um mergulho”, começou por escrever a atriz, que se tornou conhecida após participar na série ‘Morangos com Açúcar”, na legenda de uma imagem partilhada no Instagram.

“Mas felizmente correu tudo bem, o manager da piscina lá resolveu ao perceber que era um homem sem noção e machista (sim porque ele só me desviou a espreguiçadeira porque estavam 2 mulheres sozinhas a apanhar sol e achava que iria ser na boa e ainda se ficava a rir)”, acrescentou.

“Não comigo avôzinho. Essa mania que alguns humanos têm de tentar inferiorizar os outros por acharem que são mais fracos tem que acabar e depressa. Bom conclusão da história, os ares de Sevilha devem também ser curativos porque o homem que chegou de bengala à piscina curou-se e até já corre”, rematou.