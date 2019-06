Simulado acidente com autocarro na Póvoa de Lanhoso

Este exercício dos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Lanhoso teve um grande impacto, não só por envolver meia centena de operacionais, com dezena e meia de viaturas, de várias instituições, como também pela atualidade do cenário montado, um autocarro com 16 passageiros, um automóvel com três ocupantes e ainda uma vítima de doença súbita, cabendo à GNR encerrar ao trânsito a Estrada Nacional 103, para prevenção e segurança, enquanto decorriam as supostas manobras de socorro e salvamento das potenciais vítimas.

Segundo referiu ao Sol o comandante dos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Lanhoso, António Veloso, “o objetivo do exercício foi o de testar a capacidade de prontidão para a resposta dos Bombeiros voluntários da Póvoa de Lanhoso às necessidades cada vez mais exigentes e complexas da população do nosso concelho, além de testar o plano de resposta de emergência do Hospital Escala Braga para todo este tipo de situações de emergência”, tendo sido evacuadas cinco supostas vítimas graves para esta mesma unidade hospitalar.

O comandante António Veloso destacou que “este exercício foi o culminar de nove meses do empenho na formação e treino sempre por parte dos Bombeiros da Póvoa de Lanhoso”, acrescentando que “a participação da GNR neste exercício foi fundamental para que tudo decorresse em segurança”, enaltecendo a estreita colaboração com esta e outras entidades.

Nos últimos anos, os Bombeiros Voluntários da Póvoa de Lanhoso têm realizado grandes simulacros e ações de formação, sempre em articulação com as outras entidades, como o caso neste fim de semana de outras corporações, Amares, Caldas das Taipas e Vila Verde, mas também do INEM e da GNR, além de duas empresas, Arriva e Recife, que cederam, respetivamente, um autocarro e um automóvel, com a participação de outras entidades privadas como a Direxercícios na caraterização, a Associação Formar para Salvar (AFPS) na ação formativa e a Mundo de Aventuras no transporte de todos os figurantes e ainda na montagem do cenário catastrófico, que impressionou positivamente pelo seu realismo.

Para que o simulacro envolvesse todos os elementos dos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Lanhoso, às corporações vizinhas de Amares, Caldas Taipas e Vila Verde coube neste sábado assegurar igualmente a prevenção à Póvoa de Lanhoso, a par dos seus concelhos.