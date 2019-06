PSP apreende armas de guerra a casal

Um casal foi detido pela PSP, por suspeitas do crime de tráfico de armas, tendo-lhe sido apreendido diverso armamento de guerra, em Abrantes, no distrito de Santarém.

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da sua Divisão de Investigação Criminal, deteve em flagrante delito o casal, um homem de 35 anos e uma mulher de 27 anos, ambos por posse de armas proibidas.

No decurso da investigação, que decorreu durante cerca de um ano, apurou-se que os suspeitos se vinham dedicando, entre outros, ao crime de tráfico de armas de fogo e pelos indícios recolhidos soube-se que os suspeitos guardavam nas suas residências armas de

fogo, pelo que no cumprimento de seis mandados de busca e apreensão, a PSP apreendeu uma arma automática marca Uzi, de calibre nove milímetros, uma pistola semiautomática, calibre nove milímetros com o número de série rasurado, uma pistola semiautomática calibre .22 Lr, também com o número de série rasurado, uma espingarda caçadeira de calibre 12, 403 Munições e cartuchos de diversos calibres 1.744, 80 euros em numerário e artigos relacionados com o tráfico de droga.

Os dois detidos foram presentes na Instância Central, 1.ª Secção de Instrução Criminal do Tribunal da Comarca de Lisboa, para primeiro interrogatório judicial, tendo sido aplicada ao suspeito a medida de coação mais gravosa de prisão preventiva e termo de identidade e residência à suspeita.