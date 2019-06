Fernando Santos aconselha João Félix a ficar no Benfica

Em entrevista ao desportivo A Bola, o selecionador nacional falou sobre João Félix e a possibilidade de o jogador do Benfica sair já este ano para outro clube.

"O João tem 19 anos e eu sei como é. Não se esqueçam que eu trouxe o Guedes, pela primeira vez, à Seleção, quando ele tinha 18 anos, era mais novo do que o João. Sei o que eles pensam quando chegam à Seleção e já se fala de muitos milhões, têm medo de que as coisas corram mal e que isso tenha influência no futuro. O que eu lhes digo é que devem tirar esse peso da consciência: 'A tua vida vai ser o que tiver de ser e melhor será se estiveres mentalmente bem. Por isso, liberta-te dessa pressão' - é o meu conselho."

Fernando Santos dá o exemplo de outros jogadores, como André Silva, Renato Sanches ou João Mário, como por vezes é melhor esperar do que sair muito cedo para outros clubes. "Acho que muitos jogadores jovens ganhariam em não ter tanta pressa de sair, mas eu não critico os que optam de forma diferente. Nem os jogadores, nem os clubes que os deixam sair, com enormes proveitos financeiros. É muito difícil julgar. Na minha perspetiva, o João beneficiaria muito em ficar. Joga numa equipa grande, terá oportunidade de jogar na Champions. Temos exemplos que justificam também esta opinião. O João Mário, o Renato Sanches e o André Silva."