Não, não vou falar do dinâmico movimento, com epicentro nos EUA, que alastrou pelo mundo fora. Falo do partido que ganhou carta de alforria nas últimas eleições – e, agora, quer chegar-se ao poder (me too…!).

O namoro fez-me lembrar um dito de uma jovem cabeleireira do estabelecimento que visito uma vez por mês. A casa atende à antiga: por ordem de chegada e na cadeira que esteja vaga. Pois avancei eu para a cadeira da Márcia, e ela perguntou se eu não tinha preferência por outra cabeleireira. «Não – respondi –, aceito as regras da casa, e quem me corta o cabelo é quem está livre». Perante a ingénua explicação, a menina disparou: «Ah… então o senhor é daqueles que vão com qualquer uma». Embatuquei.

Lembrei-me do episódio do dia seguinte às eleições, quando ouvi ao Dr. António Costa elogios acrisolados ao PAN e ao seu programa. Se um conjunto de proclamações fazem um programa, vou ali e já venho. Em todo o caso, ficou claríssimo que o líder do PS está mortinho por se desenvencilhar dos parceiros da ‘geringonça’ – os do Bloco por serem metediços, o PCP por não estar na moda.

Vai daí, antecipando que terá uma boa subida de votação nas legislativas, o nosso ‘primeiro’ pensou logo em amantizar-se com o PAN e dar com os pés nos parceiros da última viagem. Perguntaria a Márcia, que acabou de chegar do Brasil: «Então o primeiro-ministro de Portugal é daqueles que vão com qualquer uma?».

Expertise é coisa que não falta ao Dr. Costa. Quem fez a ‘geringonça’ também a desfaz, é só querer. Se o PAN é um partido de direita, ou de esquerda, é irrelevante. E como o PAN também não sabe onde se posiciona, fica tudo facilitado. Estão bem um para o outro.

Suponhamos que a maioria dos portugueses pensa que o PAN é de esquerda. Nenhum problema: o Dr. Costa dirá que governa com um programa de esquerda – e PS e PAN aprovarão um orçamento que será, obviamente, de esquerda.

E como vai o dinheiro ser gasto? Aí entra a batuta do Dr. Centeno, que dará luz verde aos gastos emblemáticos e fará cativações das verbas para investimentos que não dão votos. Com o treino adquirido, o Dr. Centeno terá sempre excelentes argumentos para a ‘política de gaveta’ que explicará, com a mesma cara de pau, nos debates parlamentares e nos meetings fora de portas.

Agora, imagine-se que o país tem a ideia de que o PAN é de direita. Para o PS, melhor ainda. O programa de Governo será devidamente alisado e o orçamento aprovado será promovido como… NACIONAL. Na execução, o Dr. Centeno fará as cativações ao gosto do FMI, do Eurogrupo e do BCE, com o cuidado de guardar um pacote de alpista para os canários do PAN. E tudo seguirá na paz do Senhor…

Para controlar a CGTP, o Dr. Mário Nogueira e afins, será chamado o Dr. Pedro Nuno Santos que, com a costela esquerdista, tratará de fechar os acordos que forem necessários, nas condições também necessárias, para que as ameaças de desestabilização se transformem em sorrisos de vitória para as televisões. Não se viu já isso com os camionistas?