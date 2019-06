Uma mulher morreu atropelada, durante esta noite de sábado para domingo, na Estrada Nacional 13, em Viana do Castelo.

O acidente de viação ocorreu na freguesia de Chafé, a sul da cidade de Viana do Castelo, vitimando a mulher, de 59 anos de idade, colhida por um automóvel, na sequência de um choque no qual o condutor do veículo também ficou ferido.