Oficiais de justiça marcam greve

Os oficiais de justiça decidiram avançar com uma greve.

De acordo com o Sindicato dos Funcionários Judiciais, a greve vai decorrer em dias alternados: nos dias 25 e 28 de junho e nos dias quatro e 12 de julho. O secretário-geral do sindicato, António Marçal, revelou à Lusa que decidiram marcar a greves para dias diferentes porque uma greve de 24h não precisa de ter serviços mínimos, fazendo com que os tribunais estejam completamente parados naqueles dias.

Em causa está a maneira como o Governo decidiu aplicar um suplemento de 10% no salário. Os profissionais consideram que a maneira do Executivo provoca "uma redução efetiva do vencimento".