Toys'R'Us tenta recuperar quota em Portugal e Espanha

A Toys’R’Us decidiu reforçar a sua presença na Internet para recuperar a quota de mercado em Portugal e Espanha, esperando assim faturar mais de 170 milhões de euros este ano.

"Queremos recuperar a quota que tínhamos antes [da liquidação] nos Estados Unidos. O objetivo é faturar mais de 170 milhões de euros em 2019 e ultrapassar os 200 milhões em quatro anos", disse Paulo Sousa, presidente executivo da Toys ‘R’ Us Ibéria, à agência Efe.

A empresa melhorou o seu site, permitindo que este passasse a funcionar em dispositivos móveis, e apostou na rapidez e flexibilidade de entregas.

Recorde-se que, em 2018, a Toys ‘R’ Us registou 152 milhões de euros de vendas em Espanha e Portugal, menos 15,5% do que no ano anterior, altura em que encerrou a sua atividade no Reino Unido e nos EUA.

Em agosto de 2018, a empresa anunciou que ia continuar a funcionar em Portugal: "A operação da Toys "R" Us Ibéria continuará em funcionamento e desenvolvimento em Espanha, após um processo de aquisição por investidores portugueses, a Green Swan, representada por Paulo Andrez".