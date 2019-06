Exames nacionais começam esta segunda-feira

Cerca de 260 mil alunos – 160 mil do ensino secundário e 100 mil do ensino básico – inauguram esta segunda-feira a primeira fase de exames nacionais. A fase de avaliação será aberta pelos alunos do 11º ano de Filosofia, que têm exame marcado para as 9h30 de amanhã.

De acordo com dados do Ministério da Educação, citados pela Lusa, os alunos do ensino secundário que vão realizar exames pretendem garantir nota para ingressar no Ensino Superior.

A primeira fase de exames vai durar até ao final deste mês. Já a segunda fase está prevista arrancar a meio do mês de julho.