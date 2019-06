70% dos terrenos sinalizados estão limpos, garante Eduardo Cabrita

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, garantiu este domingo que dos cerca de 31 mil terrenos sinalizados como não cumpridores, 70% já se encontram limpos.

“A GNR identificou 31.500 situações que precisavam de uma resposta mais adequada. Está a fazer o levantamento uma a uma e identificando já níveis de cumprimento acima dos 70%. E é esse esforço que todos vamos continuar a fazer para um verão mais seguro”, afirmou.

O governante afirmou ainda que se tem reunido com presidentes de várias autarquias para os sensibilizar para esta matéria: “Tenho vindo a reunir-me com os autarcas de todo o país e aquilo que eu registo de norte a sul do país é a consciência de todas as autarquias de que a resposta na prevenção, em articulação com as estruturas locais de Proteção Civil, é uma prioridade absoluta. É por isso que nunca se limpou tanto e percebe-se que esta é hoje uma resposta”.