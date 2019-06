Homem detido por agredir física e psicologicamente a companheira

Um homem de 40 anos foi detido na quarta-feira passada no âmbito de um inquérito da 7ª secção do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa. De acordo com o site oficial da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa, o alegado criminoso “ficou fortemente indiciado pela prática de um crime de violência doméstica na pessoa da sua companheira”, com quem viveu durante quatro anos.

O suposto agressor, apresentado ao juiz de instrução criminal para primeiro interrogatório, agredia física e psicologicamente a companheira: numa ocasião, chegou mesmo a partir o maxilar e a bacia da vítima. Após o primeiro interrogatório, foram aplicadas as medidas de coação de proibição de contacto com a ofendida “por se julgarem verificados, em concreto, os perigos de continuação da atividade criminosa e perturbação do inquérito”.

A investigação está a ser liderada pelo DIAP de Lisboa com o auxílio da PSP.