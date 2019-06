Há cinco anos, Cristina Ferreira quis estrear-se a solo. A TVI rejeitou a proposta

Cristina Ferreira, de 41 anos, partilhou no seu blogue pessoal, Daily Cristina, que a ideia de conduzir um programa a solo não é novidade. Aliás, agora, o sonho concretizou-se mas há cinco anos já existia o rascunho daquele que viria a ser o ‘Programa da Cristina’. O atual programa líder de audiências começou por ser apresentado, pela apresentadora e pelo realizador João Patrício, com o nome “Cristina CoMvida”. No entanto, os chefes da estação de Queluz de Baixo recusaram o projeto.

“Só nos enganámos na morada, João Patrício. O endereço estava errado, mas o “sonho” estava destinado. A casa é como imaginámos. O primeiro convidado entrou ao telefone. O vizinho mudou de nome. Mas estava tudo lá. Guardado numa gaveta. A vida encarregou-se de nos dar a chave. A nós” escreveu a empresária no seu espaço virtual, acrescentando também que “quando construímos o nosso futuro ninguém nos tira nada”.

Um programa num estúdio disfarçado de casa: era este o mote para o lançamento de um formato na TVI, que acabou por nascer na SIC. "Foi porque eu quis que tudo aconteceu", escreveu a profissional que apresentou o ‘Você na TV’ entre setembro de 2004 e agosto de 2018. “Eu já sabia que ia mudar. Sem saber que ia para a SIC. Longe até de imaginar que isso ia acontecer. Mas eu sentia a mudança. Sempre fui assim, capaz de antecipar o que vai acontecer” confessou ainda a apresentadora de televisão mais bem paga, que aufere a remuneração mensal de 80 mil euros.