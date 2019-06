Katia Aveiro indignada com seguidores que lhe pedem dinheiro

Katia Aveiro queixa-se dos pedidos que lhe fazem nas redes sociais, a maioria quer conhecer o seu irmão Cristiano Ronaldo, outros pretendem ajuda para pagar as contas.

Cansada deste tipo de mensagens, a irmã de CR7 fez um desabafo irritado nas suas InstaStories.

“Como eu acho que o povo me vê? Quando leio dezenas de mensagens todos os dias do tipo: ‘Ajuda-me a conhecer o teu irmão’. Se tu não me conheces a mim como é que eu te vou ajudar a conhecê-lo a ele?”, afirmou Katia Aveiro.

“‘Ajuda-me a pagar as minhas contas. Tenho contas em atraso’. Se eu fosse banco era bom, era. Não parece, mas o meu trabalho é outro que não sustentar desconhecidos e fazer de secretária executiva. Desculpem os sensíveis, mas realmente tem gente sem noção mesmo”, acrescentou, não contendo a indignação.