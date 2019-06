Gino está a oferecer as suas poupanças para recuperar telemóvel perdido com imagens da mãe que morreu

Mãe de Gino morreu em 2009, agora só lhe restam as memórias que tinha no telemóvel que está perdido

Uma criança recorreu às redes sociais para pedir ajuda de forma a recuperar o telemóvel que perdeu, no passado sábado, com memórias da mãe que morreu. Em troca, Gino López, de 10 anos, está a oferecer as suas poupanças.

O rapaz, que vive na Argentina, explica, no vídeo que partilhou na Internet, que se esqueceu do aparelho no banco de trás de um veículo descaracterizado, quando ia para um evento da escola com a avó. No entanto, o telemóvel guarda algo muito especial: fotografias e vídeos da mãe que morreu de leucemia quando Gino tinha apenas alguns meses de vida, em 2009.

Gino explica que quando sente saudades da mãe “assiste os vídeos e ouve a sua voz”.

“Eu tenho todas as minhas economias", acrescenta Gino, revelando depois que o dinheiro equivale a pouco mais de 600 pesos argentinos (cerca de 12 euros).

Até então, Gino, que vive com os avós, ainda não conseguiu recuperar o telemóvel.

"Pensamos que o passageiro que veio atrás de nós o encontrou”, disse a avó de Gino, em declarações à ElDoce.tv.

Mas ainda há esperança. "Eu não quero esquecer sua voz ou assim. Espero que as pessoas de bom coração o encontrem e me devolvam o telemóvel ", pede Gino.