"Se não fossem as polémicas quem é que falava da Carolina Deslandes?"

O comentador Cláudio Ramos criticou Carolina Deslandes devido a um comentário que a cantora fez sobre a lotação esgotada nos concertos de Ed Sheeran no Estádio da Luz, lamentando que os espetáculos de artistas portugueses não tivessem mais público.

"Veio com o discurso que os artistas portugueses têm de ser apoiados e a mim apeteceu-me dizer-lhe que, nos muitos concertos que fui do Marco Paulo, do Tony Carreira e de tantos outros, não a vi lá. Ou para ela artistas são 'apenas' os que entende pertencerem ao seu mundo? Talvez seja isso", escreveu Cláudio Ramos numa crónica publicada na revista TVMais.

A cantora não gostou e respondeu à letra no seu Instagram. "Gostas imenso de falar de mim, está na hora de te responder", começou por dizer. "Já fui a variadíssimos concertos do Tony Carreira, eu e milhares de pessoas. Não me viste a mim como não deves ter visto toda a gente que estava lá dentro, calculo eu", acrescentou.

De seguida, Carolina Deslandes exemplificou com uma lista de vários artistas portugueses, cujos espetáculos foi ver ao vivo. E, no fim deixou um conselho a Cláudio Ramos: "Já tu podias ir a mais concertos, ler mais livros e deixar de falar da vida dos outros. Beijinho, querido".

Depois do recado de Deslandes, a bola estava no campo do comentador, que não se fez rogado e também respondeu no programa da SIC Caras 'Passadeira Vermelha'. "Vamos tentar falar para que a menina entenda, sem alarmes, porque já ando há muito tempo a dar de comer a muita gente", disse, acrescentando: "Subscrevo [o que disse Deslandes], devemos apoiar os nossos. Mas só quando damos um exemplo. Nunca vi a Carolina Deslandes num concerto de Tony Carreira, mas se quiser mande fotografia. O mundo das canções vai muito além da que os nossos amigos fazem".

Mas Cláudio Ramos não se ficou por aqui e continuou a fazer reparos ao comportamento da cantora.

"Minha querida, pode não parecer mas tenho-lhe realmente alguma estima, mas vamos enfrentar o touro pelos cornos: Se não fosse as suas polémicas na Internet, quem é que da nossa imprensa falava da Carolina Deslandes?”, questionou ironicamente o comentador.

“Aqui, neste programa, o alinhamento não sou eu que escolho porque se fosse lhe garanto que não causava cá. É só falada a Carolina Deslandes pelos assuntos polémicos da Internet, não tenho culpa", sublinhou Cláudio”, rematou.