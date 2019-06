BCE. Draghi promete estímulos adicionais

O presidente do Banco Central Europeu (BCE) afirmou que a instituição avançará com estímulos adicionais, que podem ser decididos nas próximas semanas, nomeadamente mais compras de ativos e cortes adicionais nos juros, se a inflação não recuperar na zona euro. “ Se a crise mostrou alguma coisa, é que vamos usar toda a flexibilidade no âmbito do nosso mandato para cumprir o nosso mandato - e vamos fazê-lo novamente para responder a quaisquer desafios que se coloquem à estabilidade de preços no futuro”, garantiu Draghi, no Fórum do Banco Central Europeu (BCE), que decorre em Sintra.

Mario Draghi disse também que ainda existe “espaço considerável” para mais compras de ativos e acrescentou: “cortes adicionais nas taxas de juros e medidas de mitigação para conter quaisquer efeitos colaterais continuam a fazer parte das nossas ferramentas”.

Esta quarta-feira, o presidente do BCE vai ser condecorado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Esta condecoração surge, numa altura, em que o mandato de Mario Draghi termina daqui a 4 meses. O atual presidente está à frente da instituição desde 2011.