Cinco cães bebés que sofriam de maus tratos foram resgatados pela PSP

Animais estão agora no Canil Municipal de Sintra

Cinco cães foram resgatados de uma residência em Agualva-Cacém, em Sintra, pelo Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, por suspeitas de maus tratos.

De acordo com um comunicado da força de segurança, os agentes foram informados de que sete animais estavam numa residência onde sofreriam de maus tratos de forma continuada. A suspeita fez com que a PSP se dirigisse ao local, em parceria com o Canil Municipal de Sintra, para proceder ao resgate.

No entanto, quando chegaram ao local, os agentes encontram duas das crias já mortas e os restantes cães, ainda bebés, apresentavam problemas de saúde.

Segundo a mesma nota da PSP, os animais estavam em “estado de subnutrição e com elevado número de parasitas e infeções”.

Os cinco cães resgatados encontram-se agora no Canil Municipal de Sintra.