Carta a propor ‘carinho’ a crianças nas caixas de correio assusta moradores de bairro no Porto

O alarme soou segunda-feira de manhã, no Bairro Fonte da Moura, em Aldoar, no Porto. Uma mensagem assustadora foi encontrada em várias caixas do correio.

"Procuro os filhos que nunca pude ter - gostaria de ter vários amigos novinhos, até aos 16 anos de idade, que possa acarinhar regularmente e ajudar a criar e a educar”, lia-se no início da carta, citada pelo Correio da Manhã.

A PSP abriu uma investigação depois de terem sido feitas participações sobre o caso. O autor da carta diz que procura "meninos e rapazes humildes que são mais simples, gratos e calorosos" e descreve-se como sendo um homem "culto, determinado, artista pela escrita e fotografia, sensível e gentil".

Segundo o mesmo jornal, o autor faz ainda questão de sublinhar que adora crianças e adolescentes "ajuizados e bem-dispostos".

No final do texto lê-se: "Se ela concordar, por favor, peçam à vossa mãe solteira, divorciada ou viúva para me enviar o vosso nome, idade e número de telefone para combinarmos um primeiro encontro pessoalmente".



A carta deixou em pânico os moradores, em especial aqueles têm filhos pequenos. "Estamos em pânico. Há aqui muitas mães, com filhos muito pequenos e até adolescentes que correm o risco de serem abordados por este indivíduo", afirmou uma mulher com dois filhos, de um e três anos.

O alerta foi reproduzido nas redes sociais e juntaram-se-lhe apelos de reforço da atenção pelas ruas do bairro.