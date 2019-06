OJ Simpson fala sobre a possibilidade de ser pai de Khlóe Kardashian

OJ Simpson, ex-jogador de futebol americano, criou uma conta de Twitter, dois dias depois do 25.º aniversário da morte da mulher Nicole Simpson e o amante Ron Goldman.

Simpson disse na sua conta oficial na rede social que pretende acabar com os rumores de que tem sido alvo ao longo dos anos. O ex-jogador nega ser pai de Khloe Kardahsian, filha de Kris Jenner e Robert Kardashian, amigo íntimo e ex-advogado de Simpson, que morreu em 2013. "Estou muito orgulhoso da Khloé, tal como o Bob estaria se estivesse cá. Mas o facto é que ela não é minha filha", disse Simpson.

O jogador negou também ter tido qualquer tipo de envolvimento sexual com Kris Kriten Mary Houghton, mais conhecida como Kris Jenner, a mãe das famosas Kardashians. "Eu nunca tive qualquer interesse na Kris, romântico, sexual, e nunca tive qualquer indicação que ela tivesse interesse em mim. É tudo uma mentira de mau gosto".

The first thing I want to set straight is this story Pardo (who was not my manger) is talking about all over the media regarding me & @KrisJenner pic.twitter.com/tZ9EJd4qxF