Liga Europa. V. Guimarães já tem destino traçado na segunda ronda de qualificação

O Vitória de Guimarães já sabe quem terá de defrontar para passar a segunda ronda de qualificação para a Liga Europa. Ou melhor: já sabe que irá enfrentar um destes dois adversários: o Jeunesse Esch, terceiro classificado na última edição do campeonato do Luxemburgo, ou o Tobol, também terceiro em 2018 mas que este ano lidera a liga do Cazaquistão, que disputam a primeira eliminatória nos dias 11 e 18 de julho.

Já os encontros a envolver o conjunto vitoriano, primeiro a entrar em ação nas provas europeias esta temporada, estão marcados para 25 de julho e 1 de agosto. O Vitória, agora orientado por Ivo Vieira, que sucede a Luís Castro, disputará a primeira mão fora de portas, tendo a possibilidade de resolver a eliminatória em Guimarães.

Igualmente em prova estarão já a Roma, agora treinada por Paulo Fonseca, e o Wolverhampton, com muitos jogadores portugueses e orientado por Nuno Espírito Santo. O conjunto italiano defrontará o vencedor do embate entre o Debrecen, da Hungria, e o Kukesi, da Albânia, enquanto os ingleses terão pela frente o Crusaders, da Irlanda do Norte, ou o B36 Tórshavn, das Ilhas Faroé.