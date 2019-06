Espanha. Luis Enrique deixa de ser o selecionador

Uma grande surpresa em Espanha: Luis Enrique abandonou o cargo de selecionador nacional, menos de um ano depois de o ter assumido. O anúncio foi feito esta quarta-feira por Luis Rubiales, presidente da Federação Espanhola de Futebol, em conferência de imprensa agendada exclusivamente para o efeito.

"Luis Enrique não continuará como selecionador. Tenho de agradecer-lhe, o seu comportamento foi de nota dez com a federação. Vai ter sempre as portas abertas. É uma decisão do próprio Luis Enrique, a quem agradecemos todo o trabalho que fez. Vai ser muito recordado porque é um profissional magnífico, são circunstância do âmbito privado", salientou o dirigente.

Luis Enrique já tinha falhado os últimos três jogos da seleção espanhola, alegando motivos familiares - os mesmos que o levaram a tomar agora esta decisão. O lugar deixado vago pelo antigo internacional espanhol será agora ocupado por Roberto Moreno, até aqui seu adjunto. "É um dia agridoce. Sonhava chegar a treinador principal, mas não desta maneira. Estamos muito responsabilizados em relação à tarefa que temos e vamos tentar continuar com o trabalho que temos feito com o Luis à distância. Queremos honrar o trabalho do Luis da melhor maneira, se for possível ganhando o Europeu", salientou o técnico de 41 anos.

No período em que esteve ao comando da seleção espanhola, Luis Enrique somou cinco vitórias e duas derrotas (estas ante Inglaterra e Croácia, decisivas para o afastamento da final-four da Liga das Nações). Roberto Moreno já liderou a equipa nos três jogos em que Luis Enrique esteve de fora, tendo vencido todos.