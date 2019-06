PSG disposto a vender Neymar por... 300 milhões de euros

Avançado brasileiro tem contrato com o clube parisiense até 2022.

O jornal francês Le Parisien avança que o PSG está disposto a vender Neymar. O problema passa, assim, para os clubes que quiserem comprar o internacional brasileiro já que o emblema francês não deixa sair o atacante por um valor inferior a... 300 milhões de euros.

Recorde-se que o avançado brasileiro foi contratado ao Barcelona no verão de 2017 por um recorde de 222 milhões. Nesta altura, Neymar tornou-se o jogador mais caro da história do futebol mundial, um "título" que poderá receber novamente caso algum clube esteja disposto a pagar novo valor astronómico.

Segundo a imprensa internacional, um negócio com estes valores teria sempre a participação de outros jogadores como moeda de troca.

Recorde-se que a imprensa internacional desportiva tem falado sobre um possível regresso do brasileiro de 27 anos a Camp Nou. Aliás, esta será também a vontade do próprio jogador, que terá mesmo revelado esse desejo ao presidente do emblema parisiense.

"Não quero voltar a jogar no PSG. Quero voltar a casa, de onde nunca devia ter saído", terá afirmado Neymar aos dirigentes do PSG, avançou o Mundo Deportivo.